I campioni del torneo Scacco Matto | eccellenza che promuove sportività ed educazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Elisabetta Mei, coordinatrice del progetto di scacchi della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Puccini”, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Armando Sforzi” di Massarosa, ci ha raccontato lo sviluppo di questa disciplina nella zona. Ci ha tenuto a specificare di parlare anche a nome di Patrizia Francesconi, insegnante primaria della scuola Pascoli, del presidente del circolo scacchistico della Versilia con sede a Querceta, Andrea Cosci, e dell’associazione “Regine di scacchi”. Dottoressa Mei ci può spiegare come ha iniziato a diffondersi la pratica degli scacchi in Versilia? «Il trofeo è la punta dell’iceberg di tutto un lavoro che viene da lontano. Il nostro Istituto è stato un pioniere in Versilia sugli scacchi. Nel 2004-2005 alla scuola primaria Pascoli un’insegnante, Isabella Cipriani, fece un esperimento didattico portando gli scacchi in classe. Con la lungimiranza del ...