I calciatori contro il razzismo | cosa abbiamo capito del caso Acerbi

Parma: venerdì amichevole contro Fc Lugano - In occasione della pausa del campionato Serie BKT per gli impegni delle Nazionali, Parma Calcio e FC Lugano si affronteranno in un’amichevole internazionale venerdì 22 marzo.tuttob

Francia, il ct Deschamps rinuncia a Griezmann e chiama Guendouzi: per il laziale una chance per Euro2024 - Conquistato il pass per gli Europei in Germania, la squadra del ct Didier Deschamps vuole preparare al meglio le amichevoli contro Cile e Germania con una novità. Il centrocampista laziale Mattéo ...tag24

Palermo Calcio a 5, impresa contro gli Eightyniners: vittoria all’ultimo respiro - Sugli sviluppi di una rimessa laterale, ecco arrivare la rete del momentaneo 1-2 del Palermo Calcio a5 firmata da Russo. I padroni di casa pareggiano nuovamente i conti, 2-2 siglato ancora da Pennino.livesicilia