I 5 veri motivi per cui molte donne dopo il parto soffrono di stitichezza

(Di lunedì 18 marzo 2024) La gravidanza e il, si sa, sono fonte di grandi scombussolamenti a livello ormonale e non solo. Tra le irregolarità che possiamo sperimentareaver dato alla luce il nostro bambino, infatti, c’è anche la: una conseguenza normalissima, della qualefino a tresu cinque, e alla quale possiamo correre ai ripari. Non bisogna, però, confondere una normale irregolarità con la. Tra i sintomi di quest’ultima, troviamo infatti: sforzi per eliminare le feci, sensazione di non riuscire a eliminarle del tutto, blocco, feci dure o grumose, meno di tre evacuazioni a settimana. Idi questo problema, nel periodo post-partum, possono essereplici. Il primo è un cambiamento di dieta: l’interruzione della ...

Dopo la messa in onda della puntata di mercoledì 28 febbraio 2024, Marco Maddaloni ha lasciato GF. Il concorrente, già in fase di nomination, aveva dichiarato di non stare molto bene, in quanto ... (tvpertutti)

Posso tenere una scimmia in casa in Italia: Insomma, i motivi per amare le scimmie sono parecchi e non è quindi così strano che in tanti vogliano tenerle in casa , come veri e propri animali domestici . Di italiani che vorrebbero tenere una ...

La comunicazione di Kensington Palace non è più al passo coi tempi: Kensington Palace diede la notizia della sua assenza dicendo che non poteva partecipare per motivi ...che generano contenuti visuali su richiesta hanno reso più difficile distinguere i materiali 'veri' ...