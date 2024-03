I 3 allenatori della Juve più vincenti di sempre | Trap in testa | Allegri vicino

Leggi tutta la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 18 marzo 2024) Grandie calciatori hanno contribuito alla storia e al prestigiontus. La classifica dei tecnici piùper numero di vittorie totali. Lantus è il club calcistico più prestigioso in Italia. Trentasei Scudetti, due Coppe dei Campioni insieme a tanti altri trofei compongono una ricca bacheca. Come ben sanno tutti gli appassionati di calcio, e non soltanto i tifosi bianconeri, la magliaVecchia Signora è stata vestita da numerosi atleti, che hanno fatto la storia di questo sport. Tra gli altri, Dino Zoff, Alex Del Piero, Michel Platini, Roberto Bettega, Gigi Buffon hanno spinto il club al raggiungimento di belle vittorie, contribuendo alla fama e alla popolarità dei bianconeri. Gran parte del merito va in realtà aglibravi ...