Hockey pista | il punto sulla WSE Cup e sulla Serie A1 Sarzana e Follonica fanno festa!

(Di lunedì 18 marzo 2024) La lunga settimana internazionale e nazionale dell’si è conclusa. Fra la WSE Cup e laA1, ecco come sono andate le cose e come si sono ridisegnati i vari scenari del torneo continentale e della competizione nostrana. WSE Cupce l’hanno fatta. Sono alla Final Four della WSE Cup, avendo rispettivamente eliminato il Monza, nel derby tutto italiano, e i portoghesi del Murches. Assieme ai liguri e ai toscani nelle semifinali della seconda competizione continentale ci saranno gli spagnoli dell’Igualada e quelli del Voltregà, nelle gare in programma il 13 e il 14 aprile. WSE Cup – Knockout StageQuarter-finals 2nd Leg – 15/3 – 16/3/2024 QF1: GRF Murches (POR) x(ITA) = 2-3 – 1st leg 3-3) – Total goals: 5-6 QF2: HC Braga ...

Con la Symbol Amatori alla finestra, per l’impegno internazionale del cileno Tudela ai Pamamericani di Hockey , che causa il rinvio al 27 marzo della gara esterna a Breganze, proseguono in larga ... (sport.quotidiano)

Hockey L’Amatori torna a vincere ma trema per Antonioni - I giallorossi ripartono dopo due ko consecutivi, ma a Bassano si infortuna il difensore ...ilcittadino

Hockey Piné sconfitto ad Aosta per 4-0 - La prima finale finisce con una sconfitta per l’Hockey Piné. Ad Aosta i ragazzi di Valcanover cadono con il punteggio di quattro reti a zero. Come sempre, la partita contro l'Ares è stata molto compli ...ladigetto

Iren Follonica corsaro nel derby di A2 con il Blue Factor - Si aggiudica nuovamente il derby l’Iren Follonica in trasferta sulla pista del Blue Factor Castiglione con il risultato di 5 a 4 per gli azzurri. Partita tirata e per la maggior parte del tempo ...grossetosport