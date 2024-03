Highlights Treviso-Cremona 78-71 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)batte78-71 e trova una vittoria molto pesante in chiave salvezza.tiene dietro Pesaro, ad oggi retrocessa, che ha battuto all’overtime Bologna. Molto bene Bowman con 18 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Olisevicius con 18 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Non bastano ai 19 punti di Davis e i 13 punti di Adrian per evitare il ko. Ecco glidella partita. SportFace.