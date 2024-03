Highlights e gol Foggia-Juve Stabia 2-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilcon glie le azioni salienti di, match valido per la trentaduesima giornata del girone C della. Successo di grande prestigio per la squadra di casa, capace di superare in rimonta la capolista. E’ finito 2-1 l’incontro dello Zaccheria, sbloccato dopo appena 4? dagli ospiti con Leone. Ilha però trovato il pareggio al 10? con Ricciardi ed effettuato il sorpasso al 72? con Ercolani. Sfuma una ghiotta occasione per consolidare il primo posto per la; per i satanelli, invece, si tratta di tre punti molto pesanti. SportFace.