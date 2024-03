Highlights e gol Atletico Madrid-Barcellona 0-3 | Liga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ildomina l’nella 29ª giornata di. La squadra di Xavi blinda un piazzamento in zona coppe europee salendo al secondo posto a 64 punti. Partita dominata dai blaugrana, che aprono le danze al 38? con Joao Felix. Lewandowski raddoppia al 47? e Lopez archivia la pratica al 65?.nervoso e visibilmente provato dalle fatiche di Champions contro l’Inter. I Colchoneros ora sono chiamati a una reazione in campionato, per evitare di non qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di Simeone è scesa al quinto posto a 55 punti, superata anche dall’Athletic Bilbao, quarto a 56 punti. SportFace.