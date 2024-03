Highlights Berrettini-Borges 5-7 6-7 | finale Challenger Phoenix 2024 VIDEO

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilcon glidel match tra Matteoe Nunodel torneodi. L’azzurro lotta ma cede col punteggio di 7-5 7-6(4) al portoghese, che conferma così il titolo vinto un anno fa in Arizona. Per l’italiano, ora, c’è Miami, dove è iscritto con il ranking protetto, non arriva il titolo ma ci sono tante certezze che pian piano sta ritrovando. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

