(Di lunedì 18 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2024 " Il rapporto di oggi evidenzia la necessità di un cessate il fuoco umanitario immediato. Invito le autorità israeliane a garantire un accesso completo e illimitato ai beni umanitari in tuttae alla comunità internazionale a sostenere pienamente i nostri sforzi umanitari. Dobbiamoora per prevenire l', l'accettabile e l'ingiustificabile", le parole del segretario generale dell'Onu. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres : " Israele ha detto che è una guerra contro Hamas e non contro i palestinesi , ma la verità è che questa si è trasformata in una punizione collettiva ... (fanpage)

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres fa un appello per «far tacere le armi » a Gaza , «per onorare lo spirito del Ramadan». «Oggi segna l’inizio del mese sacro del Ramadan, un periodo in ... (gazzettadelsud)

Mo: Guterres, 'carestia imminente a Gaza è una spaventosa accusa' - Washington, 18 mar. (Adnkronos) - Il rapporto dell’Ipc (Classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare dell'Onu), che ha scoperto che la carestia è imminente nel nord di Gaza, è una “spa ...lanuovasardegna

Gaza, se non è genocidio diteci come chiamarlo - Con genocidio, secondo la definizione adottata dall'ONU, si intendono «gli atti commessi con il provato intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».fai.informazione

Guterres (Onu): Agire ora a Gaza per evitare l'impensabile - Dobbiamo agire ora per prevenire l’impensabile, l’accettabile e l’ingiustificabile", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres. / Onu

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...stream24.ilsole24ore