Guida TV Sky Cinema e NOW | The Flash | Lunedi 18 Marzo 2024

(Di lunedì 18 marzo 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyCollection HD alle 21:45 sul canale 303, preparati per un'avventura ad alta velocità con "The". Ezra Miller interpreta il supereroe DC, affiancato dal leggendario Batman di Michael Keaton. In questa epica storia,torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre, ma ciò scatena una serie di eventi imprevisti che mettono alla prova il tessuto stesso della realtà. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel mondo oscuro di Las Vegas con "Casinò", il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Questo film racconta la storia del direttore di un casinò la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.Su Sky ...

ZONA DAZN è disponibile al Canale 214 per tutti i clienti Sky e gli utenti Tivùsat abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del Canale . Per la ... (digital-news)

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti attende un'emozionante storia di amore e mistero con "One True Loves - Amare per due", tratto dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid. ... (digital-news)

Lite Allegri, il direttore di Sky: «I giornalisti devono fare una cosa!» - Le parole di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, dopo la lite di Massimiliano Allegri post Juve-Genoa. I dettagli Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha commentato sul proprio profilo X quanto ...calcionews24

Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari - La sfida tra Inter e Napoli si gioca domenica 17 marzo alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...sport.sky

Dir. Sky Sport replica ad Allegri: “I giornalisti devono capire per far capire! Noi proseguiamo con educazione” - Dopo la discussione in diretta tra Massimiliano Allegri in collegamento da Torino dopo lo 0-0 col Genoa e l'opinionista Gianfranco Teotino negli studi di Sky, arriva la replica via social del direttor ...tuttonapoli