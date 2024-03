Grosseto | esponenti di centrodestra comunicano in una chat chiamata con la sigla razzista del Ku Klux Klan

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Polemiche aper unainterna di whatsapp fradel, che è finita in uno «stato» pubblico e dunque la «storia» è finita sui social. Dopo i risultati delle elezioni provinciali, scattano le foto di rito. E una foto del gruppo dei consiglieri eletti viene condivisa anche sullainterna di una parte delgrossetano. Il problema è che in quella foto, con uno screenshot dello schermo del telefonini, finisce su uno stato di whatsapp, pubblicato alle 23,28 da Alfiero Pieraccini, appena eletto consigliere provinciale con Nuovo Orizzonte Civico. Il problema è che quella, destinata a restare condivisa tra i fuoriusciti della Lega a, si chiama 'Kkk’, con una ...

