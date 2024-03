Greta Rossetti ed il retroscena clamoroso sul tatuaggio con l’ex | non ne ha fatto solo uno | l’altro é ben visibile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024)e quelche nasconde un segreto che nessuno sapeva. E chi se lo sarebbe aspettato da lei? La bellissima 24enne che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori del “Grande Fratello” nascondeva una verità che mai avrebbe voluto venisse a galla. Invece è successo anche questo, e pochissimo tempo fa. I suoi ammiratori sono scioccati e senza parole per questa rivelazione che arriva come un fulmine a ciel sereno.– (Cityrumors.it)Quel che taceva era un avvenimento davvero incredibile che però era sotto gli occhi di tutti main pochi potevano decifrare. I suoi ammiratori sono rimasti colpiti dalla profondità della personalità di questa ragazza che non è come potrebbe sembrare a prima vista. Dopo questa realtà resa pubblica, i suoi fan ...