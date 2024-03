Grazie ai Camminatori Folli un casco refrigerante a Nottola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ottanta chilometri attraverso le strade e le bellezze del sud della provincia per promuovere la raccolta fondi relativa al progetto "Insieme per" per l’acquisto di un casoper l’ospedale. Una iniziativa promossa dal gruppo "I" con l’appoggio di tante associazioni - in primis Matteo Vive e Green Active Asd - e il patrocinio dei 10 Comuni della Valdichiana senese che ha visto numerose tappe e appuntamenti nonché la confluenza anche di altri gruppi di. Ilè un dispositivo medico utilizzato nei pazienti affetti da tumore solido che consente di migliorare la qualità dell’assistenza ai malati oncologici – soprattutto donne – durante la terapia farmacologica. Non si tratta di un dispositivo salva vita, ma ...