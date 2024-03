’Granfondo’ | vince Billi Che successo per il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un migliaio di partecipanti, novanta premi assegnati tra professionisti e amatori nella giornata di ieri. Sono alcune delle cifre per fotografare gli aspetti salienti della Granfondo Castello di Monteriggioni di Mountain Bike, competizione curata in ogni dettaglio e capace di fare centro grazie all’attività degli organizzatori del Team Bike Pionieri. "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Monteriggioni – spiegano i componenti del team Bike Pioneri – per il sostegno che ha fornito a una gara davvero riuscita, con la partecipazione di atleti di più categorie e di diversa provenienza, da ogni parte d’Italia, che hanno colorato le nostre strade, riempiendo tra l’altro le strutture ricettive tra Monteriggioni e Siena Nord. Un bilancio positivo: siamo particolarmente soddisfatti di questa giornata. Un notevole impegno, da parte dei volontari, ripagato dagli esiti ...