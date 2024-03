“Grandioso | perfetto” Beatrice dopo Grande Fratello | già si parla di cosa può fare in tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024), perLuzzi si prospetta un ruolo da protagonista anchela fine del reality di Canale 5. Per l’attrice data come super favorita alla vittoria finale ci sarebbe un percorso già segnato. Attenzione: non sidi teatro o cinema come si potrebbe immaginare. Ma di televisione. Pronta a seguirla un esercito di fan. È stata proprio lei arne poco fa con Sergio in giardino. E c’entra Signorini. Con l’avvicinarsi dell’ultima puntata delprevista per il 25 marzo i concorrenti dentro la casa hanno iniziato a riflettere sul loro futuro professionale. Ognuno ha un sogno. Il bidello Giuseppe Garibaldi ha detto cheil GF vorrebbe condurre Striscia la Notizia. In alternativa si immagina ...