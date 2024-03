Grande Fratello | torna la pace tra Anita Olivieri e Alessio Falsone | “Mi auguro che le cose tra noi possano andare bene | ma se non fosse così…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024)ieri hanno avuto la loro prima discussione. Tutto è cominciato dopo che il ragazzo ha contestato alla ragazza una sua battuta goliardica in seguito alla serata dedicata alle donne in Suite in cui c’era anche David Mesa. Poco dopo i due ritrovandosi in giardino hanno proseguito. Ad iniziare: Mi voglio godere due canzoni e poi parliamo. Ascoltiamole parole. Non è la buona notte, voglio vedere se ci arrivi da solo. Non si rivolve tutto con un bacino. Questefunzionano la prima settimane, ora non più. Il punto è che non riesco ad esprimermi, ti arrabbi subito. La prima litigata ti ho detto, a parte la reazione che è esagerata, due hai 32 anni e non 15 e non te ne puoidurante una discussione come ...