Grande Fratello sondaggi del 18 marzo | chi esce

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non è lunedì senza. Lo sa bene Alfonso Signorini, che ha spesso difeso strenuamente la collocazione fissa del reality, mentre i concorrenti si preparano alla finale che è stata anticipata al 25. I giochi ormai sono fatti, anche se rimangono da decidere i nomi di coloro che avranno accesso alla puntata conclusiva dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, già scelte dal pubblico tramite il televoto. Per gli inquilini rimasti non c’è più scampo e, già nella puntata del 18, le votazioni del pubblico sono eliminatorie. Con il programma agli sgoccioli, non mancano le strategie per provare a strappare un posto dopo 6 mesi di permanenza all’interno del loft di Cinecittà, ma irivelano che è più dura che mai....