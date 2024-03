Grande Fratello | quarantacinquesima puntata | commenti a caldo

Oggi, lunedì 18 marzo 2024, andrà in onda il quarantacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano Simona Tagli, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri o Greta Rossetti. Chi sarà ... (comingsoon)

" Alessio Falsone ? Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità": la rivelazione della modella, ex flirt del 31enne milanese tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello . (comingsoon)

Stando alle anticipazioni della serata, questa sera al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi riceverà una toccante sorpresa dal Fratello che potrebbe giovare al suo umore, sicuramente teso per quelle ... (metropolitanmagazine)

Trent’anni nel nome di mio Fratello, don Peppe Diana - Posso affermare, e lo dico con un dolore che mi trafigge il cuore, che si è avuta una Grande rinascita. Il seme che mio Fratello ha gettato è fiorito ed ha dato tanti frutti. Questo anche grazie ...ilmattino

Alessio Falsone, l'ex rivela: «È l'opposto di quello che sembra. Da anni voleva partecipare a un reality» - Carolina sconvolta starebbe quindi facendo fatica a riconoscere il suo ex nel Grande Fratello e avrebbe palesato che il ragazzo che oggi appare in televisione non è quello con cui lei è stata ...leggo

Grande Fratello, folle deliranti per Mirko Brunetti all’evento a Napoli! - Questo è sicuramente un momento d’oro per Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Grazie al Grande Fratello i due stanno vivendo un momento di forte popolarità. Mentre lei è una delle favorite alla vittoria ...ilvicolodellenews