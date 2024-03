Grande Fratello | Perla Vatiero verso la squalifica? Ha pronunciato la N-Word Video

Ogni occasione sembra essere buona per attaccare Federico Massaro al Grande Fratello . Il ragazzo non gode della simpatia e del consenso di tutti i coinquilini. Specie Alessio Falsone si scaglia ... (tvpertutti)

Grande Fratello, le anticipazioni di oggi: due eliminazioni e il terzo finalista, cosa succederà - La finale si avvicina e stasera potrebbe arrivare la “carneficina” annunciata da Alfonso Signorini: nomination e sondaggi, le ultime news della 45esima puntata ...libero

Grande Fratello, pubblico incredulo: ecco chi esce (1 / 2) - E’ iniziato ufficialmente il count down in quanto manca ormai solo una settimana al termine di questa edizione del Grande Fratello e l’ansia di conoscere chi sarà il vincitore è davvero fortissima. I ...donna.fidelityhouse.eu

Grande Fratello, le telecamere hanno registrato tutto: squalifica in arrivo per Perla (1 / 2) - Ormai il pubblico non vede l’ora: sta per arrivare il momento della finalissima, quella che decreterà il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione del Grande Fratello 2023-2024. Una edizione ...donna.fidelityhouse.eu