Grande Fratello | le anticipazioni della quarantacinquesima puntata | due eliminazioni e l’elezione del terzo finalista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 lanonché terzultimadel, che il prossimo lunedì chiuderà ufficialmente i battenti, circa dieci giorni prima rispetto a quanto rivelato da Cesara Buonamici nelle scorse settimane. A parlare di questa chiusura anticipata del reality è stato TvBlog, che ha spiegato i motiviscelta dei vertici Mediaset di tornare sui propri passi rispetto a quanto dichiarato in precedenza: Al termine di una stagione lunghissima, faticosissima, ma anche piena di soddisfazioni, il, inteso proprio come essere umano, ha chiesto di farsi almeno la Pasqua a casa. E’ arrivata così la decisione di chiudere il lunedì prima di Pasqua, liberando i reclusi sei giorni prima del giorno in cui si ...