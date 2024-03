Grande Fratello | Beatrice Luzzi papabile opinionista della prossima edizione? La reazione dell’attrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il prossimo 25 marzo volgerà al termine la diciassettesimadel, reality show di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy e attualmente condotto da Alfonso Signorini. In attesa di scoprire chi vincerà il, gli inquilini di Cinecittà stanno già pensando al futuro dopo il programma. E’ il caso, ad esempio, di Paolo Masella, che già ha messo in agenda ospitate a Verissimo e serate in discoteca. Di recente, anchesi è confidata con Sergio D’Ottavi su come potrebbe evolversi la sua carriera al termine del reality. Quando l’amico ha detto: “Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco“,– sorridendo – ha risposto: “Però vuol dire rivedere sempre e starci dentro fino al collo“. Il ristoratore ha ...