Grande Fratello | Beatrice Luzzi opinionista della prossima edizione? | Vuol dire starci dentro fino al collo

Stando alle anticipazioni della serata, questa sera al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi riceverà una toccante sorpresa dal Fratello che potrebbe giovare al suo umore, sicuramente teso per quelle ... (metropolitanmagazine)

Grande Fratello: oggi doppia eliminazione e terzo finalista. Ultimo bacio tra Beatrice e Giuseppe - Il Fratello 2023 continua a regalare grandi emozioni, serata dopo serata, in attesa della finale, ormai vicinissima (25 marzo). Nel nuovo appuntamento, in onda lunedì 18 marzo 2024, in prima serata su ...informazione

Trent’anni nel nome di mio Fratello, don Peppe Diana - Posso affermare, e lo dico con un dolore che mi trafigge il cuore, che si è avuta una Grande rinascita. Il seme che mio Fratello ha gettato è fiorito ed ha dato tanti frutti. Questo anche grazie ...ilmattino

Grande Fratello, caos nella Casa:Alessio minaccia Federico e spezza uno spazzolino - Questa mattina, nella Casa del Grande Fratello, un acceso litigio ha scosso l'atmosfera alla vigilia della diretta del lunedì sera, a pochi giorni dalla conclusione del reality show. Alessio Falsone ...movieplayer