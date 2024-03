Grande Fratello | bagno di folla per Mirko Brunetti all’inaugurazione del negozio di Ciro Petrone | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è stato anche, l’attore campano ex concorrente di Temptation Island, che dopo i primi mesi trascorsi all’interno della Casa aveva deciso di abbandonare il gioco per tornare dalla fidanzata Federica Caputo, con cui la storia però pare essere giunta definitivamente al capolinea. Una volta fuori dalla Casa,ha deciso di riprendere in mano la propria vita e dedicarsi ad una nuova attività imprenditoriale, aprendo undi abbigliamento a Napoli, che è stato inaugurato proprio nel pomeriggio di ieri. Presentianche diversi ex concorrenti del reality, tra cui Fiordaliso, Valentina Modini, Samira Lui, Lorenzo Remotti, Angelica Baraldi, Marco Maddaloni e ...