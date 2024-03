Grande Fratello anticipazioni oggi 18 marzo | nomination e sondaggi televoto Chi sarà eliminato?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’attesa è palpabile e i cuori battono all’unisono mentre ci avviciniamo sempre di più allafinale del2023, prevista per il 25. Ma prima di raggiungere quel momento epico, dobbiamo affrontare l’emozione e la tensione della diretta di stasera! Infatti la puntata disegnerà l’eliminazione di uno dei concorrenti rimasti. Alfonso Signorini, con la sua consueta verve, ha annunciato la data della finale, introducendo l’idea di “eliminazioni flash” e descrivendo il clima come una vera e propria “carneficina”. Dove seguire l’emozione in diretta e streaming Se non vuoi perderti nemmeno un secondo delle emozioni che solo ilpuò regalare, assicurati di sintonizzarti su Canale 5 o di accedere allo streaming su Mediaset ...