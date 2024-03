Grande Fratello anticipazioni del 18 marzo | chi sarà il terzo finalista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si rinnova l’appuntamento con ildel lunedì. Alfonso Signorini conduce la nuova puntata del reality show più longevo della storia della tv italiana. Con lui, in studio, anche Cesare Buonamici al suo primo ruolo da opinionista e Rebecca Staffelli che invece testa il sentiment dei social. Il gioco è ormai agli sgoccioli e i concorrenti si stanno impegnando per staccare il biglietto per la finale attesa per il 25, con il “premio Pasqua” che nessuno degli inquilini ancora in Casa avrebbe immaginato di poter ottenere. Ma cosa succederà nella puntata del 18? Leparlano di un eliminato certo e di un nome a sorpresa che potrebbe essere costretto a eliminare il gioco tramite il televoto flash, invocato dal conduttore durante la diretta Su ...