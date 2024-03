Grande Fratello anticipazioni 18 marzo | chi sarà eliminato? Anticipata la finale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il17 prosegue con la quarantacinquesima puntata, in onda lunedì 182024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso del nuovo appuntamento del reality, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Proseguono gli appuntamenti del17, ormai sempre più vicino alla conclusione. Nel corso della 44esima puntata andata in onda giovedì 14, Alfonso Signorini ha annunciato la nuova data della. Diversamente da quanto rivelato la scorsa settimana da Cesara Buonamici, la quale ha svelato che l’ultimo appuntamento del reality sarebbe stato il 4 aprile, il “padrone di casa” ha fornito una nuova data. Ilchiuderà i battenti ...