Grande Fratello | Alessio sbrocca conto Federico | la regia censura Video

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ogni occasione sembra essere buona per attaccareMassaro al. Il ragazzo non gode della simpatia e del consenso di tutti i coinquilini. SpecieFalsone si scaglia spesso contro di lui. Ieri sera, però, pare che il concorrente abbiato in maniera decisamente forte contro il compagno d'avventura, senza un motivo davvero valido per farlo. I termini adoperati da, infatti, si sono rivelati decisamente forti, al punto che gli autori del programma hanno preferito tagliare alcune parti ritenute un po' troppo eccessive. Gli utenti del web più attenti, però, sono riusciti a reperire i filmati integrali. L'atteggiamento di Falsone ha indispettito anche Beatrice Luzzi che, infatti, successivamente ha criticato il suo ...