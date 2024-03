Google decide di brevettare il logo presente da anni sui dispositivi Pixel

Apple tratta con Google per avere la sua AI sull’iPhone - Apple è in trattative per integrare il modello di intelligenza artificiale Gemini di Google sull'iPhone. Colloqui anche con OpenAI.lettera43

Apple starebbe trattando con Google per portarare l'AI di Gemini su iPhone - Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, che cita delle sue fonti che hanno chiesto di non essere identificate, Apple e Google, anche se non avrebbero ancora deciso i termini, il marchio ...hdblog

Un dipendete Google ha rubato i segreti dell’azienda sull’IA: voleva venderli alla Cina - Funziona, ma per poco, e quando Google decide di controllare i suoi trasferimenti di file sulle piattaforme di archiviazione cloud scopre tutto e chiama l'FBI. Ding, martedì 5 marzo è stato accusato ...fanpage