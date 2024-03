(Di lunedì 18 marzo 2024) Iisti del PGA Tour portano a termine unThe(montepremi 25 milioni di dollari). Il ricchissimo evento nato nel 1974 si è infatti risolto nelle ultime buche al termine di una sfida tutta americana che ha promosso. Ilista del New Jersey confeziona un back-to-back risalendo dalla sesta posizione grazie ad un superbo -8 siglato nell’ultimo e decisivo round.si congeda da Ponte Vedra Beach con lo score complessivo di -20 (268 colpi), resistendo ai tentativi degli avversari in un finale infuocato e spettacolare in cui è successo di tutto. Al secondo posto troviamo infatti un terzetto staccato di un solo colpo dal vincitore. Si tratta degli americani Brian Harman, Xander Schauffele e Wyndham ...

Dopo le due settimane alle Hawaii il PGA Tour torna negli Stati Uniti continentali per la 65esima edizione del The American Express, il primo di una serie di tornei nel classico inizio di stagione ... (oasport)

Golf, Scottie Scheffler concede il bis aggiudicandosi un serrato The Players Championship - I Golfisti del PGA Tour portano a termine un serrato The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari). Il ricchissimo evento nato nel 1974 si è infatti risolto nelle ultime buche al termine ...oasport

McIlroy, Schauffele e Clark i leader in Florida - Equilibrio, spettacolo, una "hole in one" e lo stop per l'arrivo dell'oscurità. In Florida, è successo di tutto nel primo round del The Players Championship, più importante torneo del PGA Tour che met ...ansa

Golf: PGA Tour, Francesco Molinari al The Players Championship - E' una delle gare piu' attese nel calendario del PGA Tour, sia per prestigio che per montepremi. Il The Players Championship (14-17 marzo), infatti, appartiene a quella categoria di tornei definiti "q ...napolimagazine