Golf | Scheffler vince il The Players Championship ed è sempre più numero uno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Scottieha vinto, anzi rivinto, il The, torneo del PGA Tour considerato alla pari di un major. L’americano era campione in carica e veniva dalla vittoria all’Arnold Palmer Invitational. Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72),ha trionfato in rimonta con uno score di 268 (67 69 68 64, -20) colpi, superando in volata i suoi connazionali Xander Schauffele, Wyndham Clark e Brian Harman, tutti 2/i con 269 (-19) davanti all'inglese Matt Fitzpatrick, 5/o con 272 (-16). Nell'ultimo giro, con un parziale di 64 (-8) avvalorato da un eagle (imbucando da 84 metri) e sei birdie, senza bogey,ha recuperato cinque posizioni e si è preso l'intera posta in palio. I numeri sono impressionanti: 171 buche senza incappare nei tre putt, 32 buche senza ...