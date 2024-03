Gol Juan Jesus da corner irregolare? Cesari | “Angolo dubbio | ma non è un caso da VAR”

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex arbitro Grazianosi è soffermato su alcuni episodi di Inter-Napoli, tra cui il gol dinato da calcio d’. Graziano, ex arbitro e moviolista Mediaset, ha esaminato attentamente gli episodi cruciali della partita di campionato tra Inter e Napoli durante l’episodio di ‘Pressing’ su Italia Uno. Uno dei momenti più discussi è stato il gol di, derivato da un calcio d’. Secondo, il calcio d’che ha portato al gol non avrebbe potuto essere oggetto di verifica VAR, poiché nessun arbitro era sufficientemente vicino al punto di azione. “Il VAR non sarebbe mai potuto intervenire”, ha affermato. “Il più vicino di tutti tra gli arbitri è ...

