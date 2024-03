Gli studi sulla sindrome di New Havana non trovano prove di lesioni cerebrali

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ultimidi New: Nessuna Prova diNuovicondotti dal National Institutes of Health non hanno riscontratonei diplomatici e agenti affetti dalladell’Avana, confermando le conclusioni delle agenzie di intelligence statunitensi sugli strani incidenti sanitari. Le agenzie hanno escluso un’origine ostile dei sintomi debilitanti associati allae non hanno individuato armi o dispositivi responsabili, suggerendo invece fattori ambientali o condizioni mediche preesistenti come possibile causa. Risultati Coerenti con Determinazioni Precedenti Il capo di uno dei nuoviha dichiarato che i risultati ...