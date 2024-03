Gli italiani sono i papà più vecchi d’Europa | quasi 36 anni e in aumento l’età media per il primo figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Diventareper la prima volta è un’esperienza che gli uominicontinuano a spostare sempre più avanti nel tempo, più di quanto si faccia negli altri Paesi europei. I più recenti dati Istat indicano, infatti, che in Italia si diventamente a 35,8, mentre in Francia a 33,9, in Germania a 33,2, in Inghilterra e Galles a 33,7. Un fenomeno sempre più frequente rispetto al passato che riguarderebbe circa il 70% dei nuovi: ciò significa che 1 uomo su 3 è ancora senza figli oltre i 36d’età. Probabile che su questo trend agiscano anche fattori di carattere economico e sociale, con una crescente difficoltà per i giovani nel raggiungere retribuzioni ...