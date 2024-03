Gli auguri social a … Roberto Tricella

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Buon compleannoIl 18 marzo del 1959 nasce, a Cernusco sul Naviglio,. L’ex difensore cresce nelle giovanili dell’Inter con cui fa l’esordio in Serie A. Nell’estate del 1979 passerà dai nerazzurri all’Hellas Verona. Otto stagioni con il club veneto in cui diventa capitano ed è uno dei protagonisti dello storico scudetto vinto dagli scaligeri nel 1984-85. Nell’87 passa alla Juventus con cui rimarrà per tre stagioni prima di passare al Bologna con cui chiuderà la carriera. Gli scaligeri, sui, gli hanno dedicato un post. Ecco l’omaggio all’ex difensore e capitano che ha compiuto 65 anni: Capitano del Verona dello Scudetto: buon compleanno! #HappyBirthday ##HVStory pic.twitter.com/RJM6d9kK78 — Hellas Verona FC ...