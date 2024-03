Gli anti-semiti padroni delle università italiane

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Più o meno nell'indifferenza generale e senza apprezzabili reazioni, i collettivi universitari di sinistra, oltre a ritenersi sovranamente depositari del diritto di stabilire chi abbia libertà di parola e chi no, stanno facendo avanzare la loro agenda, che prevede – come punto prioritario – la cancellazione degli eventuali accordi esistenti tra lee quelle israeliane. Alcuni rettori tacciono imbarazzati; altri – incredibilmente – assicurano che il tema sarà affrontato dagli organi accademici; altri ancora – con notevole viltà – fanno informalmente sapere che attendono la scadenza degli accordi esistenti con gli atenei israeliani, intese che dunque non verranno rinnovate (...) Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone