Giù le mani da Francesco Acerbi | sopprimete ipocriti e perbenisti

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. E’ l’unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo“.smonta subito il caso creato dai solitinel giorno dopo di Inter-Napoli con queste parole riportate dall’Ansa. “Non ho sentito Juan Jesus, secondo me ha capito anche male. Perché avrei dovuto chiedere scusa? Io so che non ho detto frasi razziste, gioco a calcio da vent’anni e so ciò che dico. Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo. In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima“, aggiunge un virgolettato dell’Adnkronos citando le parole del difensore ...