(Di lunedì 18 marzo 2024) Si apreildi, classica breve corsa a tappe che va dalla fine della Milano-Sanremo all’inizio delle Classiche del Nord. In terra iberica startlist di altissima qualità e spettacolo garantito. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione inaugurale con, favoriti e programma.DISi parte da Sant Feliu de Guixols e si arriva a Sant Feliu de Guixols. Un circuito che non lascia comunque tranquilli, con una serie continua di sali e scendi. A venti chilometri dal traguardo poi l’Alt de Sant Grau (7,2 km al 3,5%, max 8%), che può essere il trampolino giusto per sferrare l’attacco decisivo già nella ...

Il mese di marzo per il ciclismo mondiale non vede in programma solo classiche, ma lunedì sarà tempo di Giro di Catalogna . Una corsa a tappe di una settimana che vede grandi protagonisti del calibro ... (oasport)

Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (18 marzo): percorso, altimetria, tv. Si assegna la prima maglia di leader - Si apre oggi il Giro di Catalogna 2024, classica breve corsa a tappe che va dalla fine della Milano-Sanremo all'inizio delle Classiche del Nord. In terra iberica startlist di altissima qualità e spett ...oasport

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tutti contro Pogacar nella frazione inaugurale - Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Catalogna 2024. Si va parte e si arriva da e a Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, su un percorso di 174 km.oasport

Dove vedere Volta Catalunya 2024, diretta tv in chiaro e streaming gratis - Ecco dove vedere la Volta Catalunya 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per lo sloveno Pogacar ...news.superscommesse