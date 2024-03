Giovanni Zanier | travolto e ucciso a 15 anni | soldatessa Usa condannata ma non andrà in carcere

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lastatunitense Julia Bravo, 21, è stata condanna a 2e sei mesi con pena sospesa dal tribunale di Pordenone. La giovane, in servizio alla Base Usaf di Aviano, il 21 agosto del 2022 avevaun ragazzo di 15, che stava percorrendo la pista...

