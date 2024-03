Giovanni Nuti musica “Lirica Antica” di Alda Merini

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) Brano che accompagna l’emozionante finale di “Folle d’Amore –”, tv-movie di Roberto Faenza in onda lo scorso giovedì 14 marzo su Raiuno, è disponibile in streaming e in digital download “”, interpretato e composto daa partire da una delle poesie più significative di. Iniziato nel 1993, il “matrimonio artistico” traè andato avanti per ben sedici anni («un viaggio straordinario di pura ispirazione e condivisione creativa») tra il palcoscenico e la sala di incisione, raccolti nel cofanetto “Accarezzami” – Il canzoniere di”, pubblicato il ...