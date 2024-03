Giovanni Allevi ospite di Happiness on Tour Vite-Storie di felicità

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 mar. (askanews) – “ondi”, il più grande spettacolo gratuito dedicato alla, annuncia la partecipazione straordinaria del compositore e filosofo, M°, mercoledì 20 marzo, Giornata Mondiale della2024, sul palco del Forum di Assago a Milano. Il M°regalerà a una platea di migliaia di studenti delle scuole superiori nello spettacolo del mattino, una preziosa ed emozionante testimonianza attraverso la quale gli spettatori potranno trarre importanti spunti di riflessione e vivere una forte esperienza formativa per la ricerca della propria. Sarà una partecipazione straordinaria e molto attesa, che vedrà ...

Ascoli, 16 marzo 2024 - "Non potendo più contare sul mio corpo , suonerò con tutta l’anima" , firmato Giovanni Allevi . Il pianista e compositore ascolano, 54 anni, papà di due bambini e con una laurea ... (ilrestodelcarlino)

Happiness On Tour. Vite – Storie di felicità, spettacolo gratuito dedicato alla Felicità, annuncia la presenza di un ospite davvero speciale. Dopo aver emozionato la platea del Teatro Ariston al ... (funweek)

concerto annullato per Giovanni Allevi che ha spiegato i motivi di questa decisione: sono tutti preoccupati. Non c’è stato a Taranto il concerto di Giovanni Allevi . Era tutto programmato per lo ... (cityrumors)

Allevi e la felicità. Il maestro incontra migliaia di studenti per la giornata mondiale - Chi meglio di lui per parlare di felicità. Il maestro Giovanni Allevi, reduce da una malattia grave (il mieloma multiplo) e da cure importanti, sarà il protagonista di Happiness on Tour. Vite – Storie ...repubblica

Giovanni Allevi in concerto - Piano Solo Tour 2024 - Giovanni Allevi, compositore e pianista, sta affrontando con determinazione una lunga fase di recupero per tornare in scena con il suo emozionante pianoforte: il suo Piano Solo Tour 2024 fa tappa al ...mentelocale

Giovanni Allevi sul palco del Forum per ‘Happiness On Tour’ - Il pianista e compositore Giovanni Allevi sarà ospite straordinario di ‘Happiness On Tour. Vite – Storie di Felicità’: i dettagli.funweek