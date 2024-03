Giornata vittime Covid | Locati familiari a Notizie com | “Solo chi ha perso una persona cara può non dimenticare”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Molti italiani hanno dimenticato, ma è un grande errore: bisogna tener viva la memoria affinché quanto accaduto durante ilnon si ripeta più”. A parlare in esclusiva ai nostri microfoni è Cassandra, presidente di #Sereniesempreuniti – Associazione-19, in occasione delladella memoria della pandemia, dedicata allene che hannola vita. “Abbiamo organizzato un evento ieri ad Albino, per mantenere vivo il ricordo, perché l’errore più grande èciò che la pandemia ci ha portato via”., Cassandra) a.com: ...

