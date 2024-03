Giornata per le vittime del Covid | Gentiloni | “Bergamo motore della svolta per superare la pandemia”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024). Lunedì (18 marzo) si svolge la cerimonia di commemorazione per ledelal cimitero monumentale di. Presenti tutte le autorità cittadine, regionali e del territorio: presente anche Paolo, il commissario europeo per gli affari economici e monetari. “Il dolore di, le immagini del 18 marzo hanno contribuito a far cambiare verso all’Europa – dichiara-. L’inizio è stato difficile, con le grandi chiusure e la mancanza di apparecchiature mediche: gradualmente abbiamo avuto miracoli di solidarietà europea, anche in termini economici. Guardando indietro, molto è dipeso dalla percezione del dolore erisposta di questa città. Nelle crisi ci sono delle immagini simbolo, elo è ...