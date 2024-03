Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla | ne parla soprattutto chi ne soffre

(Di lunedì 18 marzo 2024) I dati diffusi dal Ministero della Salute ci dicono che più di 3 milioni e mezzo di italiani soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare, di questi quasi il 90% sono ragazze anche se, negli ultimi anni, il numero dei ragazzi è salito sensibilmente. E se l’età della prima insorgenza della malattia è scesa drasticamente nell’immediato post covid ai 7 anni, l’età media è di 17 anni mentre la fascia d’età più colpita è quella tra i 12 e i 25 anni. Secondo i dati dell’Osservatorio “Unobravo” la maggior parte delle persone alla ricerca di supporto psicologico per possibili DCA si concentra nelle due regioni più popolose dello Stivale: Lombardia (27,3%) e Lazio (11,1%). Il dato più preoccupante è quello che emerge dai dati del “RENCAM – Registro Nominativo Cause di Morte” secondo cui, nel 2022, i decessi legati ai DCS sono stati 3.158, con una età media di 35 anni, il che significa che ...

