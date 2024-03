Giornata Mondiale del Riciclo | quest’anno il tema è #RecyclingHeroes | per un futuro più verde per tutti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 18 marzo 2024) Con l’esaurimento sempre più rapido delle risorse naturali del nostro pianeta, ladel2024 si concentra sull’evidenziare gli #EroiDel: individui, comunità, aziende e iniziative che illustrano l’importanza delper garantire un ambiente stabile e unpiù sostenibile per. In questa edizione, la Global Recycling Foundation, promotrice di questa iniziativa globale sin dal suo lancio nel 2018, premierà dieci di questi protagonisti che si distinguono a livello. Il, pilastro dell’economia circolare e salvaguardia del pianeta La Global Recycling Foundation enfatizza che ilrappresenta un pilastro fondamentale dell’economia circolare. Tale pratica non ...