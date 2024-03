Giornata in ricordo delle vittime del Covid | Mattarella | “Una terribile prova superata con lo sforzo di tutti”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Una pagina dolorosa della storia recente del nostro paese e del mondo intero“… queste le parole con cui il Presidente della Repubblica Sergioricorda, quattro anni dopo, le bare di Bergamo. Oggi, 18 marzo 2024, l’Italia torna a celebrare la lanazionale in memoriadell’epidemia di coronavirus. Unache per“richiama l’attenzione della nostra comunità sullaaffrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del–19?. “Unesperienzasfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità”, ribadisce il Presidente della ...

Gentiloni a Bergamo: «I carri militari scossero l’Europa». Mattarella: sfida vinta grazie allo sforzo di tutti - Segui la diretta web - IL 18 MARZO. Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, è arrivato a Bergamo insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, per la commemorazione delle vittime del ...ecodibergamo