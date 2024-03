Giornata in ricordo delle vittime del Covid | Bertolaso | “In altri tempi non sarebbe stato il sindaco a chiedere l’intervento dell’esercito”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bergamo. Si è tenuta oggi, lunedì 18 marzo, la commemorazione alledel. Un evento di caratura nazionale, istituito ufficialmente come giorno in memoriadell’epidemia di Coronavirus. Una mattinata colma di emozioni, al Cimitero Monumentale di Bergamo, nella quale sono intervenuti, tra gli, l’assessore regionale al Welfare Guidoe il professor Franco Locatelli. I due, saliti sul palco allestito all’ingresso del cimitero, hanno toccato molteplici temi, ribadendo però l’importanza di ricordare coloro che, a causa della pandemia, non sono più tra noi.ha voluto sottolineare l’apporto fondamentale del settore ospedaliero, rendendo omaggio a tre figure importanti nella lotta alin Lombardia: “Ci ...

(Adnkronos) – Quattro anni dopo le bare di Bergamo, oggi 18 marzo 2024, l'Italia torna a celebrare la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Una giornata che per ... (webmagazine24)

Rho (Milano, 18 marzo 2024 - Memoria e commozione stamattina a Rho davanti al Memoriale "Grande Parentesi", nei giardini Giovanni Pesce, in occasione delle Giornata nazionale in memoria delle ... (ilgiorno)

Covid, commemorazione a Bergamo. Bertolaso "Non dimenticare" - "Questa è la Giornata del ricordo - ha affermato Franco - della memoria e della preghiera per chi non è più con noi. In quei giorni, da bergamaschi, abbiamo reagito come siamo capaci di fare: ...notizie.tiscali

Ordini medici, 'in 2020 paura e solitudine, un macigno 383 colleghi morti' - A ricordare all'Adnkronos Salute i momenti più drammatici dell'inizio della pandemia è Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), in occasione della IV Giornata ...notizie.tiscali

