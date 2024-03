Giornata in memoria delle vittime del Covid | le iniziative in Bergamasca

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il 18 marzo di ogni anno si celebra lanazionale indell’epidemia di Coronavirus. La ricorrenza, istituita formalmente il 17 marzo 2021, ha un significato simbolico molto forte: la data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare attraversarono Bergamo. Per non dimenticare il drammadelloro famiglie, ovvero della collettività intera, vengono organizzateed eventi a tema. BERGAMO Saranno il Commissario Europeo per l’economia Paolo Gentiloni e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ad affiancare il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e le altre autorità del territorio in occasionecommemorazioni volute ...

LA COMMEMORAZIONE . Lunedì 18 marzo il commissario europeo per l’Economia e il presidente del Consiglio superiore di Sanità saranno al Monumentale con il sindaco Giorgio Gori per il ricordo. (ecodibergamo)

Morti per Covid, oggi il ricordo. Claudio fu tra le prime vittime: "Di mio padre mi manca il sorriso" - Rinaldi se ne andò nell’aprile 2020: era molto conosciuto a Carpi, ex presidente del Lions Club Host. Il figlio Matteo: "In ospedale non l’ho potuto né vedere, né sentire. Da allora non sottovaluto pi ...msn

Giornata per le vittime delle mafie all’Isi Pertini - L'Isi "Sandro Pertini" a Lucca celebra la Giornata della memoria delle vittime delle mafie con un evento dedicato alla legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Ospiti illustri ...lanazione