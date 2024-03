Giornata in Memoria della Vittime del Coronavirus | le parole di Mattarella

(Di lunedì 18 marzo 2024) e il ricordo di Matteo Bassetti Il PresidenteRepubblica, Sergio, ha rilasciato la seguente dichiarazione in occasioneindelledel: «Lanazionale indelledell’epidemia dirichiama l’attenzionenostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasionepandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causapervasiva diffusione del Covid – 19. Pagina dolorosastoria recente del nostro Paese e del mondo intero, la crisi è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali ...

LA COM memoria ZIONE. Il 18 marzo 2020 a Bergamo sfilavano i camion con le bare dei morti di Covid . Le vittime della pandemia saranno ricordate in una cerimonia a cui sarà presente anche il ... (ecodibergamo)

Era il 18 marzo 2020 quando, per la prima volta, decine di camion militari sfilavano lungo le vie di Bergamo per trasportare le bare con dentro le vittime del Covid. Non c'era più posto nel ... (ilfoglio)

Mattarella : dichiarazione nazionale in occasione della giornata in memoria delle vittime del Covid-19 , vicinanza ai familiari dei deceduti «La giornata nazionale in memoria delle vittime ... (puntomagazine)

Covid, oggi a Bergamo la commemorazione delle vittime: 4 anni fa i camion militari con le bare - Le parole di Mattarella «La Giornata nazionale in Memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus richiama l'attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della ...ilmessaggero

Covid, oggi Giornata in ricordo vittime. Mattarella: "Sfida vinta grazie allo sforzo di tutti" - In un messaggio il Capo dello Stato rimarca lo "sforzo sinergico e solidale" messo in capo per una "rinascita globale" Quattro anni dopo le bare di Bergamo, oggi 18 marzo 2024, l'Italia torna a ...adnkronos

Le celebrazioni della Giornata nazionale in Memoria delle vittime dell’epidemia di Covid La diretta video - Le immagini in diretta delle celebrazioni della Giornata nazionale in Memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, con il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni.video.corriere