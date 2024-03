Giornata delle vittime di Covid | Mattarella | sfida vinta con lo sforzo di tutti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'epidemia del Coronavirus ha generato una "crisi" che "è suonata terribile esperienzasfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l'accelerazione nella messa in operapiù recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l'Unione Europea". Così Sergioin occasione dellanazionale in memoriadel Coronavirus. "Losinergico e solidaleIstituzioni ad ogni livello" ha consentito di "arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale", ha aggiunto.